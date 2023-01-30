Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada Teknik Direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada Teknik Direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı. Bu sezon ligde oynanan 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 11. sırada yer alan Manisa FK, son hafta Denizli deplasmanında lig sonuncusu Denizlispor ile 1-1 kalınmasının ardından Teknik Direktör Levent Eriş ile kulüp binasında bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.