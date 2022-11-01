Manisa FK, Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde sahasında Sakaryaspor’u ağırlayacak. Dün akşam deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek moral bulan Manisa FK, 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

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