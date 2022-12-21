Antalya’da Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Manisa FK, 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında deplasmanda Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda eden Spor Toto 1’inci Lig ekibi Manisa FK ligin 19. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor hazırlıklarına başladı.

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