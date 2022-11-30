Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL., Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”

Spor Toto 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü arasında, 4 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 4 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

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