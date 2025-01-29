Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Sakaryaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon ve pas çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı dar alan oyunuyla idmanı tamamladı.

Manisa FK - Fatih Karagümrük maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.