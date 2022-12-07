Manisa FK, antrenmanlarına Cuma akşamına kadar devam edecek.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Manisa FK, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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