Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. 24. haftada evinde dün akşam oynanan mücadelede Kocaelispor’a 2-0 yenilen Manisa ekibi, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Manisa FK 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 16. sırada yer alırken, henüz puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında bulunuyor.