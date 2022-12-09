Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. 10 Aralık Cumartesi akşamı Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmada Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı.

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Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe’ye konuk oluyor.

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