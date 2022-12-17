Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında, Tuzlaspor’u konuk eden Manisa FK sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 27’ye yükseltti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “Kazanana kadar çok şeyler yaptığımızı, bu anlamda özellikle ikinci devre ortalarla çok pozisyon bulduğumuzu, neredeyse çizgi üzerinden boş kalelere atamadığımız pozisyonlar, bunun akabinde rakibe bana göre oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu düşündüğüm puan sıralamasında asla hak etmediği bir yerde olduğunu düşündüğüm, geçtiğimiz haftayı da değerlendirdiğimizde hem de rakip takıma bu anlamda pozisyon vermeyerek çok başarılı bir iş yaptığımızı söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor takımının neredeyse Rizespor karşısında 8 tane net pozisyonu vardı. Buna karşın biz rakibe hiç pozisyon vermeden maçı kazandığımız için çok mutluyum. Üretkenlikte daha üretken olmamız gerekiyor. Genç oyuncularımız var. Özellikle forvet altında çok genç oyuncularımız var. Onların biraz daha bu anlamda gelişimini sağlamakla mükellefiz. Onlarla ilgili biraz daha koşu parkurlarını topa biraz daha sahip olma beklentilerimizi çoğaltmaya çalışacağız. 21 yaşındaki oyuncular düşünün. Kastettiğimiz Batuhan, Diallo ve Mehmet Uysal; üçü de 21-22 yaşında oyuncular. Bu oyuncuları biz oynatarak geliştirerek çok daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Oyunun ciddiyetini hiç bozmadan başından sonuna kadar iyi bir mücadele ortaya koydular. Tuzlaspor takımına da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Puan ortalamasının çok normal gittiğini ifade etmiştik. Biraz matematik yaptığımızda kopmanın olmayacağını, 10-12 takım arasında bu yarışın devam edeceğini, puan bareminde de herkesin eşit derecede devreyi bitireceğini ifade etmiştik. Güzel dokunuşlarla daha kaliteli takım haline döneceğimize eminim. Sıralamadaki yerimizi net belirleyecek müsabakalara çıkacağız. Bu müsabakayı kapattık ve Pendik maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

“Yenebileceğimiz bir maçı puan almadan kapattık”

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Zafer Yiğit, “İki takım da iyi mücadele etti. Oyunun geneline baktığımız zaman bizim dönem dönem çok daha iyi olduğumuz bir oyun vardı. İlk yarı dengeli giden ama ikinci yarı rakibin 15 dakikalık baskısından sonra bizim pozisyon ürettiğimiz bir maç oldu. İnce nüanslar, kritik dokunuşlar olamadığı için bu maçta puan alamadık. Rakibimizin girmiş olduğu net pozisyon yokken bize göre yarı pozisyonda maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk. Çok üzgünüz. Hak ettiğimizi düşünmüyoruz. En kötü 1 puan alıp, hatta yenebileceğimiz bir maçı puan almadan kapattık. Çocukların mücadelesinden memnunuz. Çok hata yapmadık ama rakibimiz hiç hata yapmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hakem için kötü maç yönetti diyemem ama uzatma dakikalarında çok tolerans tanıdı maalesef. Eklemesi gereken süreler vardı. En az 3-4 dakika uzatmada uzatması gereken süreyi uzatmadı. Gol olur olmaz ayrı ama hep beraber bizler, rakip, hakemler doğrusunu yapmak zorundayız. Kural neyse onu uygulamak zorundayız. Rakibimizi tekrardan tebrik ediyoruz. Biz iyi bir takımız bunu biliyoruz. Güçlü bir oyunumuz var. Bunu daha fazla güçlendirip sonrasında da ikinci yarı daha güçlü bir kadroyla takımımızı daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyoruz” dedi.