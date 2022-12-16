Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

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