Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.
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