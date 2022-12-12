Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, 17 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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