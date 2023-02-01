Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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