Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Samsunspor’un iyi bir ivme kazandığını ve kolay mağlup olmayan bir takım olduğunu belirten Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Benim Manisa FK’da ilk maçım. Maç öncesi takıma bir şeyler vermek adına sadece 2-3 günümüz vardı. Bir momentum kazanmış, oyun modeli olan Samsunspor’a karşı 3 gün içinde bir plan yapıp maç oynamak kolay değildi. Oyuncularımın bana 3 günde verdiği cevap, sahaya yansıttıkları motivasyon ve enerji önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunun başında biraz zorlandık. Sonra oyuna ortak olduk. Çok git-geli olan bir maçtı. İçinde çok taktiksel detaylar vardı. Son 2-3 maçtır 3-4-3 oynayan Samsunspor, Manisa deplasmanına gelince 3-5-2 oynadı. Yani rakibin üzerinde bir tedirginlik oluşturmuşuz. Skoru bulduktan sonra 3-4-3’e döndüler. Biz bu sefer 4-4-2’ye döndük. Onlar tekrar 4-3-3’e döndü, biz de bu sefer 4-3-3’e döndük. Yani taktiksel detay anlamında 1. Lig seviyesinde hem mücadele hem de saha içindeki organizasyonlar anlamında kıymetli bulduğum bir karşılaşmaydı. İki taraf da maçı kazanabilirdi. Direkten dönen topları var ve penaltı kaçırdılar. Bizde de maç 0-0 iken Adem’in net bir pozisyonu var. Sonuçta 1 puan aldık ama bu bugünün kısa zamandaki performansı içinde kar görünebilir. Ben ve ekip arkadaşlarım Manisa FK’nın ilerleyen zamanda bu ligin iyi takımlarından olması adına daha farklı oyunlar ve skorlar kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki maçlarda da Samsunspor’a başarılar dilerim. Bizim de yolumuz açık olsun” dedi.

Samsunspor cephesi

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıkları belirterek sözlerine başlayan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “3 maçtır kazanıyorduk. Buraya da kazanmaya gelmiştik. Kazanma adına çok iyi tempolu, üretken bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarı da bir tane de penaltı kaçırdık. Rakip takımın kalecisi Ömer önemli kurtarışlar yaptı. Takımımla gurur duyuyorum. Maçı son ana kadar, deplasman iç saha fark etmez her şeyi yapmaya çalıştılar. Birçok pozisyon kaçırdık ama deplasmanda oynamak kolay değil. Manisa FK iç sahada önemli bir istatistike sahip. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek bizim lehimize farklı bitebilirdi. Enteresan bir durum daha var. Kalecimiz Szumski de çok önemli 2 tane pozisyon kurtardı. Belki kazanmak için oynadığımız maçı yiyeceğimiz golle kaybedebilirdik. Burada Yunus Emre’nin de performansına parantez açmamız lazım. 20 yaşında akademimizden çıkan oyuncumuz kariyerinin ilk golünü attı diye biliyorum. İyi de bir performans ortaya koydu. Bu bizi mutlu ediyor. Deplasmanda veya iç sahada fark etmez her puan değerlidir. Şehrimiz, takımımıza ve şampiyonluğumuza inanıyor. Önümüzdeki hafta Rize maçımız var. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sabırsızlıkla maçı bekleyeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Eksiklerimizi iyi değerlendirip en iyi şekilde önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız” dedi.