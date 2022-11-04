Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Sakaryaspor’u konuk edecek. Mücadele yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Sakaryaspor’u konuk edecek. Mücadele yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Sakaryaspor’u konuk ediyor. Karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan Manisa maç saatini beklemeye başladı. 5 Kasım Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Manisa FK, mücadeleyi kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek. Mücadelede Ramazan Keleş’in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

Sakaryaspor maçının bilet satışı devam ediyor

Manisa FK-Sakaryaspor karşılaşmasının bilet satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ederken, karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”

Karşılaşma öncesi ligde 11 maçta 15 puan toplayan Sakaryaspor 9. sırada yer alırken, Manisa FK 10 maçta topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor. Sakaryaspor deplasmanda oynadığı 5 maçta bir galibiyet 4 mağlubiyet alırken, Manisa FK kendi evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.