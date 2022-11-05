Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, “Sakaryaspor gibi amacı futbol oynamak olan ve sahada da bu anlamda güzel futbola katkı koymaya çalışan bir takımla oynadık. Biz de iyi oynamak isteyen takımlara karşı gerçekten oyun kültürümüzle ilgili ciddi gelişim yakalayan bir takım olduk. İyi oyun oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kendimize ligde hep üst sıralarda yer aradık. Geleceğe dönük bir planlama içerisinde hareket ediyoruz. Gelecek adına yaptığımız çalışmalardan son derece memnunuz. İyi bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ancak bu kadar pozisyon yakalayıp oyunun son dakikalarına sıkıntılı girmeyi gönül arzu etmiyor. Bu ligde en fazla pozisyona giren takımların arasındayız. Oyuncularımdan da memnunum. İnşallah her geçen gün Manisa’yı halkına, tarihine, geçmişine yakışır şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunda da katkı bekliyoruz. Oyuncularımıza destek vermemiz lazım. Biz oyunun sonuna kadar maçı bırakmayan bir takımız ve bu mücadeleyi gösterdiği için oyuncularımı kutluyorum. Sakaryaspor takımına da başarıları diliyorum” dedi.

Sakaryaspor cephesi

Maçın ardından konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise “Karşılaşamaya gelmeden önce eksik adamların çokluğu ve bizim göreve geldiğimizden itibaren basit goller yememizden dolayı format değişikliğiyle bu maça gelmek istedik. 75 dakika bu format değişikliği işe yaradı. Alanları iyi kapattık, pozisyon vermedik. Hafta içi çalıştığımız gibi de 2 net pozisyon yakaladık. Savunma hataları yapıyoruz. Bizim normalde oynattığımız oyun, hücum ağırlıklı. Hücum oyunu yaparken savunmayı da iyi yapmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri takım savunmasında hatalar yapıyoruz. Bu sıkıntıları oyuncu arkadaşlarımızla paylaştım. Onlar da buna çok hızlı cevap verdiler. Tesislerde yaptığımız antrenmanlarda hep buna çalıştık. Bugün iyi de bir oyun oynadık. Kurgu ve plana göre oynadık ama olmadı. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Talihsiz zamanlar geçiriyoruz. Rüzgar o kadar tersten esiyor ki bazı şeyleri toparlayamıyorsun. Bazen kendi hayatımızda da böyle olur. Tam da burada soğukkanlı ve itidalli olmanız gerekiyor. İnanın en çok üzülen taraf yine oyuncularımız oluyor. Gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. Sakaryaspor takımı iyi bir takım, ismi olan bir takım. Herkesin soğuk kanlı olması gerekiyor. Herkes kendi görevini yapması gerekiyor. Bir galibiyet alırsın, daha sonra galibiyet serisi yakalarsın bütün hava değişir” şeklinde konuştu.