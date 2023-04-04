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Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular dar alan oyunları oynadı.

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