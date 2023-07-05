Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak’ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Oğuz Gürbulak, "Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Oğuz Gürbulak, "Manisa Futbol Kulübü’nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım" dedi.

Başkan Aktan: "Oğuz’u kadromuza kattığımız için mutluyuz"

Oğuz Gürbulak’a siyah-beyaz formamızla başarılar dileyen Başkan Aktan, "Oğuz Gürbulak, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de iyi bir performans sergiledi. Onu kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Tecrübesiyle takımımıza güç katacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübümüzün formasıyla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuz Gürbulak kimdir?

Manisa Futbol Kulübümüzün yeni transferi Oğuz Gürbulak, 10 Ağustos 1992 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Futbola 1922 Konyaspor altyapısında başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Samsunspor’a transfer oldu. Karadeniz ekibi Samsunspor ile 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Oğuz, 2021-2022 sezonunda Ümraniyespor’a transfer oldu. Aynı sezon Ümraniyespor ile Spor Toto 1. Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımıyla 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 28 maçta forma giyen Oğuz, takımının en önemli oyuncularından biri oldu.