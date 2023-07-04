Manisa FK kulübünden yapılan yazılı açıklamada 4 senedir kulübün formasını giyen 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Almanya doğumlu olan ve profesyonel kariyerine Borussia Dortmund ile başlayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 2019 yılı itibarıyla formasını giydiği Manisa FK ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açılamada Manisa FK’da 4 sezon boyunca büyük emekler veren ve şampiyonluk yaşayan Nizamettin Çalışkan’a teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Borussia Dortmund’da futbol kariyerine başlayan Nizamettin Çalışan daha sonra sırasıyla Türkiye Süper Lig’inde Manisaspor, TFF 2. Lig’de Orduspor, Süper Lig’de Gençlerbilirliği, TFF 1. Lig’de Balıkesirspor ve son olarakta Manisa FK formasını giydi.