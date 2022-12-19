Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşacak. 20 Aralık Salı günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Manisa FK, FTA Antalyaspor maçını kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde FTA Antalyaspor’a konuk olacak. Manisa FK, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Devasa mantar ilgi odağı oldu

Devasa mantar ilgi odağı oldu

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