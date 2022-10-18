Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Eynesil Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında ev sahibi ekip Manisa FK, rakibini 9-8 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

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