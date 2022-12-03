Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı.

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