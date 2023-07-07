Manisa Futbol Kulübü, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Kurt’u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Kurt, “Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Somaspor’da 33 maçta forma giyen Kadir Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi de katıldı. Törende konuşan yeni transfer Kadir Kurt, “Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini ve projelerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Takım arkadaşlarımla çok çalışarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Nderim Nexhipi: “Kadir takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır”

Kadir Kurt’un geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilediğini aktaran İdari Direktör Nderim Nexhipi ise, “Kadir Kurt, geçen sezon Somaspor’da dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu sezon da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kadir Kurt’a Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.