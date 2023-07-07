Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını Manisa’da gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını tamamladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ardından izne ayrılan Manita temsilcisi, 9 Temmuz Pazar günü Bolu’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.