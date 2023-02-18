Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’e verilen arayı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Her iki takım oyuncuları da karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü, ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 82. dakikada Arda Çolak’ın kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.