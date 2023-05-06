Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 36. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 16.00’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak. Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Her iki takım için Süper Lig’e giden play-off yolunda büyük önem taşıyan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Karşılaşmanın tüm biletleri Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından satın alınarak taraftarların Passolig kartlarına ücretsiz bir şekilde yüklemesi yapılacak.