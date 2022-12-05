Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Manisa FK, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig’de 16. Hafta mücadelesinde kendi evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Manisa FK, ligin 17. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

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