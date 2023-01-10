Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 21. haftayı bay geçecek olan Manisa FK, 22. haftada deplasmanda Altaş Denizlispor’a konuk olacak. Manisa FK kendi seyircisi önüne ise 5 Şubat tarihinde ligin 23. haftasında oynayacağı Yılport Samsunspor mücadelesi ile çıkacak.

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk olacak. 14 Ocak Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla çalışmalarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, antrenmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı.

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