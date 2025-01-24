Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Afyonspor’dan Mustafa Erkasap ve Muhammed Mustafa Özbay’ı kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Manisa FK, Afyonspor’un genç futbolcuları Mustafa Erkasap ve Muhammed Mustafa Özbay’ı renklerine bağladı. İki oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Mustafa Erkasap, “Hayallerime bir adım daha yaklaştığım için mutluyum. Manisa Futbol Kulübü önemli bir camia. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum” dedi.

Mustafa Erkasap’a başarı dileklerini ileten Sportif Direktör Serkan İşyapan ise, “Mustafa, yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Kendisini burada geliştirip çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyuncu. Mustafa’ya Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa ekibinin diğer yeni transferi Muhammed Mustafa Özbay da, “Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım” cümlelerine yer verdi.

Sportif Direktör Serkan İşyapan, genç futbolcuya başarılar dileyerek, “Muhammed Mustafa, Afyonspor’da 3’ü Ziraat Türkiye Kupası, 75’i 2. Lig olmak üzere 78 resmi maça çıkmış bir oyuncu. Genç yaşına rağmen önemli bir istikrarı var. Muhammed Mustafa’nın bu performansını sürdüreceğine inanıyorum ve kendisine Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.