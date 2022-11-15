Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Karşılaşma öncesi Spor Toto 1. Lig’de Manisa FK 19 puanla 8., Erzurum FK ise 13 puanla 14. sırada yer alıyor.

Özhaseki Başkan Çerçi ve ekibini kutladı

Özhaseki Başkan Çerçi ve ekibini kutladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Manisa FK, 19 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

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