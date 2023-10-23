Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında U12 Futbol Şenliği düzenleyecek. U12 Futbol Şenliği’ne, Manisa ve ilçelerinden 40 takım katılacak.

Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2012 doğumlu sporcuların katılacağı futbol şenliği düzenliyor. 29 Ekim 2023 Pazar günü Tevfik Lav ve Necmi Temizel Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan U12 Futbol Şenliği’ne, Manisa ve ilçelerinden toplam 40 takım katılacak.

“Cumhuriyet ruhuna yakışır bir futbol şenliği olacağına inanıyorum”

U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği’nin Cumhuriyet ruhuyla bir şölene dönüşeceğini belirten Manisa FK Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya, “Manisa Futbol Kulübü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği ile kutlayacak olmaktan dolayı çok gururluyuz. Manisa ve ilçelerinden 40 takımın katılacağı Cumhuriyet ruhuna yakışır bir futbol şenliği olacağına inanıyorum. Şenliğimize katılacak olan tüm takım ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.