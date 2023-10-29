2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Özköylü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Bugün kazanmayı çok istiyorduk. Bunu da oyuna yansıttığımızı düşünüyorum. Çocukların isteği, arzusu çok iyiydi. Sürekli oyun oynamaya çalıştık. İlk yarı 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı maalesef golü bulamadık. Öne geçebilsek rakibin oyun düzenini bozabilirdik. Farklı bir oyun olabilirdi ama 44. dakikada yediğimiz yan top golü bizi biraz sarstı. İkinci yarı çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Biz bu takımla henüz 4 gündür beraberiz. 4 gün içerisinde birçok şeyi konuştuk, anlattık ve çalıştık ama sadece belli şeylere etki edebilirsiniz. Benim en çok görmek istediğim konu çocukların arzusu, heyecanı ve kazanma isteğiydi. Bunu maç boyunca ortaya koymaya çalıştılar. Hatalar yaptık, eksiklerimiz var. Bunlar normaldir. Fakat iyi niyet bizi gelecek adına umutlandırdı. Oyunu son anına kadar kovaladık. 2 defa geriye düştük. Çorum takımı genelde savunma yaparak hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. Özellikle ikinci yarıda oyunu çok yavaşlatan hatta durduran davranışlarda bulundular. Maalesef Reşat hoca da bunlara prim tanıdı. Bu şekilde ülke futbolunu bir yerlere taşıyamayız. Bunu hangi takım yaparsa yapsın hakemlerin müsaade etmemesi lazım. Federasyonun buna mutlaka tedbir alması gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun. Bu olur olmaz yerde yatmalar, hiçbir problem yokken sırf rakibin atağını kesebilmek adına, sırf oyun hızını durdurabilmek adına yapılan bu yanlışlar futbolumuzun en büyük karın ağrısı. Buna da hakemlerin prim vermemesi gerekiyor. Buradan açıklıyorum. Benim takımım bundan sonra yerde yatan bir oyuncu gördüğü zaman topu dışarıya atmayacak. Gerçekten ciddi bir şey varsa o zaman yapacak. Aksi takdirde ben zarar görüyorum bundan. Orada yanlış yapan bunun karşılığını alıyor, oynamaya çalışan zarar görüyor. Böyle bir şey yok. Buna hakemler daha çok dikkat etmek zorunda. 2 defa kaleci yattı, 3’er dakikadan 6 dakika. Bir sürü oyuncu değişikliği oldu, diğer oyunculardan sakatlananlar oldu sadece 8 dakika uzatma verildi. Son bölümde VAR’da incelenen pozisyonun uzatma dakikalarını 8 dakikaya ilave etmedi. Niye? ‘Ne şiş yansın ne kebap, böyle bitireyim maçı’ Böyle bir şey yok. Rakibin sağ bekini ikinci sarı karttan atsa oyundan ki atması gerekiyor, oyun bir anda değişir. Burada cesur olmayacaksanız ve saçma sapan faullere sarı kart verip de böyle verilmesi gereken yerde vermezseniz o zaman oyun başka yere gidiyor. Biz bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik ama rakip 1 buçuk atak yaptı ve biz 2 gol yedik. Burada bizim eksiğimiz var. Konuşup bunu düzelteceğiz ama oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden memnunum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum FK cephesi

Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise, “Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Puan ve puanlar almak için gelmiştik. Rakibimiz de hedef takımlardan bir tanesi fakat istediklerini şu ana kadar gerçekleştiremediler. Maç 87. dakikaya kadar istediğimiz gibi gitti. 87. Dakikadan sonra rakip tüm riskleri alarak üzerimize geldi. O dakikadan sonra oyun gitgele döndü. Bizim açımızdan açıkçası çok üzücü oldu. Attığımız golle öne geçip 90+8. dakikada tekrar gol yememiz maçın 2-2 bitmesini sağladı. Futbol böyle bir oyun. Bazen iki kere iki dört etmiyor. Çok büyük sevinç yaşarken tam tersi de gerçekleşebiliyor. O dakikada yememiz gerekiyordu. Maçın kontrolünü bırakmamamız lazımdı. Bunu gerçekleştiremedik ama oyuncularım sıcak ve nemli havaya rağmen olağanüstü bir oyun ortaya koydular. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.