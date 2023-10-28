Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Çorum Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Karşılaşmada Coşkunses’in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.