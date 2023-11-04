Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Bodrum’a hareket etti.