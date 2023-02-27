Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasını Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle BAY geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, 25. hafta maçında 8 Mart saat 14.30’da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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