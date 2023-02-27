Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Başkan Ergün’den İzmir ve Manisa için korkutan tahmin

Başkan Ergün’den İzmir ve Manisa için korkutan tahmin

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasını Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle BAY geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, 25. hafta maçında 8 Mart saat 14.30’da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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