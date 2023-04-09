Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 32. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda Sakaryaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.