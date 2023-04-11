Bunlar da ilginizi çekebilir

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bandırmaspor’u konuk edecek. Mücadele yarın saat 16.00’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak. Manisa FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.