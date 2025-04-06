Manisa Futbol Kulübü’nün, Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, 8 Nisan Salı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek.

Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu olduğu belirtildi. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarların, ücretsiz biletlerini maç günü Passolig gişelerinden tanımlayabileceği bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL