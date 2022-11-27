Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu’ya konuk olacak. 28 Kasım Pazartesi akşamı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Altınordu arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Karşılaşmada Turtay’ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu’ya konuk oluyor.

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