Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde sahasında Altay ile karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular antrenmanın kalan bölümünde dar alan oyunlarının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlıklar devam ediyor

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”

Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Manisa FK, 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda Altay’ı konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.

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