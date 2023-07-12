Manisa Futbol Kulübü Akademisi, A Takıma ve Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyor. Akademiden yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa, A Takım’ın Bolu kampında yer aldı.

Manisa Futbol Kulübü Akademisi, son dönemde Türk futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çekiyor. Son olarak akademiden çıkan Ayberk Karapo, geçtiğimiz sezon A Takım’da başarılı bir sezon geçirmiş ve Ümit Milli Takım’a kadar yükselmişti. Bu sezonda 4 genç oyuncu A Takım’ın Bolu kampına çağırıldı. Yetenekleriyle dikkat çeken Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa, Bolu kampında yaşadıkları deneyimi anlattı.

Kaleci pozisyonunda forma giyen 18 yaşındaki Muhammed Halit Birçerpanlı, heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayalim A takımımızda yer alıp sonrasında başarılı olmaktı. Bunun ilk adımını Bolu kampında yer alarak attım. Ağabeylerim saha içerisinde bana çok faydalı şeyler katıyor. Hocalarımız da gelişimimiz için gereken eğitimleri veriyor. Burada elde edeceğim deneyimlerin kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.

Hücum hattında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Enes Çakır ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "A Takım kampına davet edildiğimiz ilk günden beri heyecanım sürüyor. A Takımımızla ilk resmi maçıma çıkmak için çok çalışacağım. Bana verilen bu şansı en iyi şekilde değerlendirip bu takımın bir parçası olmak istiyorum."

Orta saha mevkiinde görev alan 17 yaşındaki Yunus Emre Dursun da “A Takım’da olduğum için mutluyum. Akademide oynayan her genç oyuncunun hayali bir gün A Takım forması giymektir. Ben de Bolu kampında bu hayalime ulaşmak için çok çalışacağım. İyi bir aile ortamımız var. Bana güvenen herkesi mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Orta sahada oynayan ve U16 Milli Takımı’nın da formasını terleten Emre Akboğa ise heyecanını dile getirdi. 16 yaşında A Takım kampına katılan Emre, "Burada olmak benim için çok önemli. Çok heyecanlıyım. Ağabeylerimin yanında, aynı sahada mücadele etmek benim için çok güzel bir duygu. Burada kazanacağım deneyimle ilerleyen süreçte çok daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum. Bana güvenen yönetimimize ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıp takımıma faydalı bir oyuncu olmak istiyorum" dedi.