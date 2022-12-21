Manisa’nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde emniyet ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa’nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde emniyet ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 15 gram kokain maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili S.Y. (34) ve D.K. (39) isimli 2 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. 2 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Turgutlu ilçesinde bir apartta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde 14,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili K.E. (23) ve N.Y. (20) isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan adli işlemlere başlandığı açıklandı.