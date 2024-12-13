Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Manisa Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş öncülüğünde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personelleri Kızılay Manisa Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına katıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde kurulan kan alma merkezine gelen personeller kan vermek için sıraya girdi. Kan bağışında bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Emniyet Müdürü Aktaş, "Teşkilatımız olarak sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.