Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve bir üst rütbeye terfi eden personel için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bulunan ve bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi eden personel için İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, eşi Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Hümeyra Gezer, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve personelin ailelerinin katılımlarıyla rütbe terfi töreni düzenlendi.

Manisa Polisevi’nde gerçekleştirilen törende terfi eden personele rütbe takdiminin ardından, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Gezer personelin aileleri ve özellikle çocuklarıyla yakından ilgilendi.