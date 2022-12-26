Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 95 kişiden 9’u tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 95 kişiden 9’u tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 67 olayda 95 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 9’u tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 5 bin 488 adet sentetik ecza, 126 gram metamfetamin, 171 gram esrar, 19 gram kokain, 5 adet ecstasy hap, 5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildiği bildirildi.