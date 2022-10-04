Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine şüphelilerin uyuşturucuları satın aldığı Afgan uyruklu şahsın evine operasyon düzenlerken, operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine şüphelilerin uyuşturucuları satın aldığı Afgan uyruklu şahsın evine operasyon düzenlerken, operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi üzerinde toplamda 2,9 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucuyu satın aldıkları belirlenen Afgan uyruklu H.T.(30)’nin evine baskın düzenleyen ekipler 0,71 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet sentetik ecza ele geçirdi.

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Gözaltına alınan H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.