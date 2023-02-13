Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 83 kişinin yakalandığı ve 5 şüpheli şahsın da tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 83 kişinin yakalandığı ve 5 şüpheli şahsın da tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 6-13 Şubat tarihleri arasında toplam 61 olayın meydana geldiği, bu olaylarda yakalanan 83 şüpheli şahıstan 5’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları açıklandı.

Yapılan çalışmalarda, 250 gram metamfetamin maddesi, 92 gram skunk, 79 adet sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, 10 adet ecstasy, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 185 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 800 TL ele geçirildi.