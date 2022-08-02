Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa merkezinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi eğitim kurumlarını ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa merkezinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Atatürk Gençlik Merkezi, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, bu merkezler içinde hizmet veren MABEM kurumları ile kurs birimlerinin yanı sıra 5 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılan ziyarette, eğitmen kadrolarıyla yeni eğitim-öğretim dönemi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim ve kurs hizmetlerinin en iyi şekilde Manisalılara sunulması amacıyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Bu bağlamda ilgili Başkan Danışmanımız ve Daire Başkanımızla birlikte 17 ilçemizdeki eğitim birimlerimize sık sık ziyaret gerçekleştiriyoruz. Eğitmen ve idareci kadrolarımızla yeni dönem planlamalarımız noktasında istişarelerde bulunduğumuz ziyaretlerimiz, oldukça verimli geçiyor. Bu vesileyle 17 ilçemizde özveriyle görev yapan tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.