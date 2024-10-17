Manisa Dostlar Meclisi'nin bu hafta konuğu Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu oldu. Manisa Dostlar Meclisi Yunusemre ilçesinin sorunları, yatırımlarını masaya yatırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi sezonun 2. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Yunusemre ilçesine yapılan yatırımlar ve projeler konuşuldu. Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar yaptığı konuşmada "Manisa Dostlar Meclisi olarak Yunusemre ilçemizin sorunlarını Meclisimizde konuşuyoruz. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu konuk olduğu toplantımızda, Yunusemre Belediyesinin 6 aylık çalışmalarını bizlere aktardı. Meclis üyelerimiz Yunusemre için proje, öneri ve görüşlerini aktardı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu meclis üyelerimizin sorularını yanıtladı. Bilgi alışverişinde bulunduk ve verimli bir toplantı gerçekleşti" dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ise Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu olmaktan mutlu olduğunu ifade etti ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Kuyumcu" Yunusemre'nin daha güzelleşmesi için el birliği ile çalışacağız. Projelerimizi ve belediyemizin 6 aylık çalışmamızı bugün Manisa Dostlar Meclisi üyelerine aktardık. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.