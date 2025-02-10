Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlayacak devrim niteliğinde teknolojik projeleri hayata geçiriyor. 11 Şubat Salı günü Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilecek Dijital Dönüşüm Toplantısı, önemli bir kilometre taşı olacak ve kentte günlük yaşamı daha konforlu hale getirecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyecilik anlayışında köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza daha hızlı, etkin ve dijital çözümler sunmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Teknoloji, yalnızca bir araç değil halkımızın hayatını kolaylaştıran bir güçtür. Bu anlayışla, Manisa’mızın teknoloji alt yapısını güçlendiren, belediye hizmetlerine erişimi hızlandıran, sosyal dayanışmayı artıran, tarımdan ulaşıma, güvenlikten sağlığa kadar birçok alanı kapsayan yenilikçi projeleri, öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu büyük dönüşümün tanıtımına davet ediyorum” dedi.

Öz Kaynaklarla Hayata Geçirilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde 11 Şubat Salı günü saat 14.00’te Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşecek tanıtım toplantısında, tamamını belediyenin öz kaynakları ve personeliyle geliştirdiği akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak.

Manisa’nın dijital altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projeler; eğitimden sağlığa, ulaşımdan afet yönetimine kadar hayatın her alanına dokunan yenilikçi çözümler sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, dijital asistanlar ve afet durumlarında hayati önem taşıyan mobil çözümlerle Manisa, akıllı şehircilik anlayışında önemli bir adım atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle şehrin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi ve halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.