Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek ilçelerden deprem bölgesine giden yardımları yerinde inceledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek ilçelerden deprem bölgesine giden yardımları yerinde inceledi.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük afetlerden biri olarak tarihe geçen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin yaraları el birliği ile hızla sarılmaya devam ediyor. Tüm illerde olduğu gibi Manisa’da deprem bölgesine yardım için seferber olmuş durumda. Vali Yaşar Karadeniz, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek ilçelerden deprem bölgesine giden yardımları yerinde inceledi. İlçelerdeki yardım toplama merkezlerini ve depremzede kayıt merkezlerini ziyaret eden Vali Karadeniz, deprem bölgesine gönderilmek üzere konteynır ve soba üretimi yapan işletmelerde inceleme yaparak yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz ilk olarak Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Vali Karadeniz’e Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki iki biçki dikiş atölyesi ile bir el sanatları atölyesinde deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmek üzere gönüllü kursiyerler tarafından, polar battaniye, çarşaf, yastık, bere, çorap, kışlık yetişkin ve çocuk kıyafeti, eldiven, patik, yelek gibi ürünlerin üretildiği bilgisi verildi.

Vali Karadeniz daha sonra Saruhanlı Belediyesi Kapalı Spor Salonunu ziyaret ederek toplanan yardım malzemelerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Saruhanlı ilçesindeki yardım çalışmalarını inceledikten sonra Akhisar ilçesine giden Vali Karadeniz, deprem bölgesine gönderilmek üzere Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde konteynır üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Konteynır üretimi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karadeniz’e 5 adet konteynır üretiminin devam etmekte olduğu bilgisi verildi. Ayrıca Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde 152 adet soba ve 500 adet çadırın üretilerek deprem bölgesine gönderildiği, 150 adet çadırın ise hazır olup, tamamı bin adet olacak şekilde hazırlanıp deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde 140 adet soba üretildiği, 250 adet soba üretimine devam edildiği ifade edildi. Vali Karadeniz daha sonra Akhisar Ayni Yardım Toplama Alanını ve Akhisar Depremzede Kayıt Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

İlçelerde yapılan yardım toplama faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Karadeniz, Kırkağaç İlçesinde odun sobası üretimi yapan işletmeyi ziyaret etti. Vali Karadeniz, daha sonra Kırkağaç Depremzede Barınma Alanını ziyaret ederek ilçeye gelen depremzede sayısı, gelen depremzedeler için yapılan yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere 40 adet çadır içi sobanın üretildiği, 50 adet soba üretimine devam edildiği kaydedildi.

Vali Karadeniz son olarak Soma İlçesini ziyaret etti. Soma İlçesi ziyaretinde ilk olarak Soma Depremzede Kayıt Merkezine uğrayan Vali Karadeniz, ilçeye gelen depremzedelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Soma Konteynır-Seyyar Tuvalet Üretim Merkezi, Soma Gıda-Giyim Sosyal Marketi ve Soma Varil Soba Üretim Merkezini ziyaret eden Vali Karadeniz yapılan üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Karadeniz’e Soma Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından 100 adet soba, 4 adet konteyner ev ve 6 adet prefabrik tuvalet üretimi yapıldığı, Soma Ege Linyitleri işletmesi tarafından 644 adet sobanın üretilip deprem bölgesine gönderildiği, 191 adet soba üretiminin devam ettiği, 165 adet sobanın gönderilmesinin planlandığı bilgisi aktarıldı.

Vali Karadeniz, bütün illerde olduğu gibi Manisa’da yaşayan vatandaşların yaşanan deprem sonrası depremzedelere yardımcı olabilmek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek emek veren herkese teşekkürlerini iletti.